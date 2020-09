Un incidente si è verificato questa sera lungo la SP51 dir che collega Campobello di Mazara con Tre Fontane. Il sinistro è avvenuto all’altezza del rifornimento di carburante nelle immediate vicinanze dell’ingresso principale della borgata.

Coinvolti nel sinistro una Fiat 500L guidata da un 60enne di Castelvetrano, C.A., e due scooter condotti da due fratelli di Campobello di Mazara, M.G. 43 anni e M.C. 48 anni. Da una prima ricostruzione pare l’auto stava effettuando una manovra per introdursi in una traversa della SP. L’esatta dinamica del sinistro è in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale di Campobello.

Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 per soccorrere le persone coinvolte. I conducenti dei ciclomotori sono stati trasportati al Pronto Soccorso dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” per accertamenti ma le loro condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni. Durante le attività dei soccorsi, un tratto della SP è rimasto bloccato al transito veicolare.