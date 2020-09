Un incidente si è verificato questa sera lungo la SP che collega Campobello di Mazara con Tre Fontane. Il sinistro è avvenuto all’altezza del rifornimento di carburante nelle immediate vicinanze dell’ingresso principale della borgata.

Coinvolti nel sinistro una Fiat 500L e tre ciclomotori. Da una prima ricostruzione pare che l’auto stesse per uscire dall’area del rifornimento per immettersi sulla strada provinciale. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 per soccorrere le persone coinvolte. Al momento non sono note le condizioni dei feriti. Durante le attività dei soccorsi, un tratto della SP è rimasto bloccato al transito veicolare.