Sull’incidente sul lavoro di stamattina a Castelvetrano intervengono i sindacati confederali. «Questo ennesimo incidente deve far riflettere ancora una volta su quanto sia fondamentale porre al centro dell’attenzione la sicurezza nei luoghi di lavoro», affermano il segretario generale Uil Trapani Tommaso Macaddino e Giuseppe Tumbarello della Feneal Uil Trapani. «Dobbiamo rilevare, ancora una volta, quanto ci sia da fare nell’ottica della prevenzione e della protezione dei lavoratori. Ogni anno il numero degli infortuni sul posto di lavoro, talvolta mortali, è elevatissimo, per questo la Uil si impegna da sempre per rivendicare misure utili ed efficaci per fermare questa strage. La sicurezza sul lavoro deve essere costantemente una priorità», concludono i sindacalisti.

Anche la Fillea Cgil Trapani interviene su quanto accaduto stamattina. Il segretario Gaspare Giaramita spiega: «Le imprese devono investire nella sicurezza a garanzia dei lavoratori e della qualità del lavoro. Chiediamo alle istituzioni preposte di intervenire con il costante controllo dei cantieri edili, realtà in cui i rischi sono enormi, per arginare l’escalation degli incidenti sul lavoro». Giaramita ribadisce che «sia necessaria la costituzione di un tavolo prefettizio al quale intervengano gli enti e soggetti preposti all’attività di monitoraggio sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, al fine di un interscambio di informazioni utili a prevenire gli infortuni attraverso un attività ispettiva più incisiva».

AUTORE. Redazione