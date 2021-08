ASCOLTA L'ARTICOLO

Si cerca il pirata della strada che stanotte ha investito una persona senza fissa dimora sulla strada provinciale per Triscina. Le indagini sono condotte dai carabinieri della Compagnia di Castelvetrano che sono alla ricerca di elementi utili per risalire sia alla macchina che ha investito l’uomo che il conducente. Dopo l’impatto, infatti, la vettura si è allontanata senza prestare soccorso. Intanto il ferito è stato trasportato in codice rosso presso l’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano dove si trova tutt’ora ricoverato in Rianimazione. Si attende la disponibilità di posti letto in un trauma Center per poterlo trasferire. L’uomo, 52 anni, ha subìto un trauma cranio facciale, la frattura della gamba destra e una frattura cervicale. La prognosi rimane riservata.