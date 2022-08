ASCOLTA L'ARTICOLO

Un grave incidente si è verificato oggi pomeriggio lungo l’Autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo. Intorno alle ore 14:30, per cause che sono in corso di accertamento, un autovettura si è scontrato contro un furgone nei pressi dello svincolo per Castellammare del Golfo (area Costa Gaia). Entrambi i mezzi proseguivano in direzione Mazara del Vallo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco ed i sanitari del 118. Tutti i feriti sarebbero in codice giallo. A causa dell’incidente si sono verificate code lungo il tratto dell’autostrada.

AUTORE. Redazione