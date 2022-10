ASCOLTA L'ARTICOLO

Incidente senza feriti, questa mattina sulla A29 Palermo-Mazara del Vallo, nei pressi dello svincolo di Campobello di Mazara. Per cause che sono ancora in corso di accertamenti da parte della Polizia stradale, il tamponamento è avvenuto tra una Ford Fiesta e un’Audi Q3. Dopo l’impatto la Ford Fiesta si è cappottata. Per fortuna gli occupanti delle due auto sono usciti illesi dalle rispettive autovetture. Sul posto è intervenuto un carro attrezzi e una pattuglia della Polizia stradale.

