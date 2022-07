ASCOLTA L'ARTICOLO

Incidente autonomo, oggi pomeriggio sull’A29 Palermo-Mazara, in direzione della città del Satiro. Nel tratto compreso tra gli svincoli di Castelvetrano e Campobello di Mazara, per cause che sono ancora da accettare, una signora alla guida di una lancia y ha perso il controllo dell’autovettura, cappottando e finendo nello spartitraffico centrale tra le due carreggiate. La signora è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e sul posto, per i rilievi del caso, è intervenuta una pattuglia della polizia stradale del distaccamento di Castelvetrano.

AUTORE. Redazione