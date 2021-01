Personale della sottosezione Polizia Stradale di Alcamo nella serata di domenica è stato impegnato a rilevare un tremendo incidente frontale mortale, che ha visto coinvolte due autovetture. A bordo di una Peugeot viaggiava una donna di Alcamo del 77 e a bordo di una Nissan Micra una famiglia residente a Paceco: tre figli di 10, 7 e 1 anno, la mamma dell’85 e il papà quarantenne, quest’ultimo purtroppo deceduto sul colpo. Sono stati trasportati nell’immediatezza tutti all’ospedale di Alcamo, ma in serata si è reso necessario il trasferimento presso due ospedali di Palermo per la mamma e i tre figli.

La Polizia Stradale ha potuto contare su una eccezionale collaborazione della cittadinanza. Infatti, alcuni utenti della strada, presenti sul luogo del sinistro, si sono resi disponibili a dare una preziosa mano d’aiuto, soprattutto in relazione ai tre bimbi coinvolti, feriti, fortemente spaventati e non in grado di muoversi autonomamente, in attesa dei mezzi di soccorso, Vigili del fuoco, mezzi Anas e ulteriori pattuglie del distaccamento Polizia Stradale di Marsala e Castelvetrano in supporto. Si è resa necessarie per diverse ore la chiusura dello svincolo Alcamo est. Le cause dello scontro frontale sono ancora da accertare.