Un incidente autonomo si è verificato sull’autostrada A29 Mazara del Vallo-Palermo, nel tratto tra gli svincoli di Gallitello e la diramazione per Trapani al chilometro 57,8. Una Fiat Punto condotta da una donna è finita contro il guard-rail e si è capovolta. Per soccorrere il ferito è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso del 118. Sul posto stanno intervendo alcune pattuglie della Polizia Stradale, Vigili del Fuoco e operai dell’Anas. Il traffico veicolare in direzione di Palermo ha subito dei rallentamenti. Attualmente è stata solamente chiusa la corsia di sorpasso della carreggiata verso il capoluogo, con restringimento su unica corsia.

Notizia in aggiornamento