Un incidente autonomo si è verificato la scorsa notte, intorno alle ore 1:30, lungo la SP81 tra Castelvetrano e Triscina di Selinunte, nel tratto appena fuori il centro abitato della città. A rimanere coinvolto è stato un giovane di Campobello di Mazara, P. G., che era in sella a una moto Kawasaki di grossa cilindrata. Per cause che sono ancora in corso di accertamento il ragazzo ha perso il controllo del mezzo, finendo a terra.

Trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano, al giovane è stata riscontrata la frattura della gamba sinistra, contusioni varie e pare che alcuni organi interni siano stati compromessi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. Il giovane, al momento dell’incidente, indossava regolarmente il casco.