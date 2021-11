ASCOLTA L'ARTICOLO

Ancora un grave incidente lungo la SP81 che collega Castelvetrano con Triscina di Selinunte. A causa delle ferite riportate nel sinistro ha perso la vita un ragazzo di appena 21 anni di Castelvetrano (F.D. le sue iniziali) che si trovava alla guida di una utilitaria. Per cause che sono in corso di accertamento, intorno alle 4:00 della scorsa notte, la Lancia Ypsilon sulla quale viaggiava sarebbe sbandata al km 4.4. Nel terribile sinistro, non sarebbero coinvolti altri mezzi. Il giovane sarebbe arrivato al Pronto Soccorso dell’Ospedale “Vittorio Emanuele II” già privo di vita. Sul posto oltre ai sanitari sono intervenuti Carabinieri e Vigili del Fuoco di Castelvetrano. | seguiranno aggiornamenti

AUTORE. Redazione