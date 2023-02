ASCOLTA L'ARTICOLO

Questa notte, intorno alle 3:30, è accaduto un grave incidente sulla Strada Statale n. 115, in territorio del Comune di Campobello di Mazara. Un giovane di 29 anni, C.C., alla guida di una Mercedes Classe C, sembra da solo, mentre percorreva la SS115 con direzione Mazara del Vallo/Campobello di Mazara, giunto al km. 64, alle porte di Campobello, tirava dritto in un curvone finendo fuori strada. A causa dell’urto con una roccia, l’auto si ribaltava ed andava a finire ad oltre trenta metri dal punto d’impatto e prendeva fuoco. Il conducente, per sua fortuna, è stato sbalzato fuori dall’abitacolo e si è salvato, anche se gravemente ferito. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine (Carabinieri e Polizia Municipale) e le squadre di soccorso ed emergenza (Vigili del fuoco e 118). I sanitari, dopo aver prestato le prime cure al giovane, lo hanno trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Castelvetrano. La prognosi, al momento, è riservata. Gli Agenti della Polizia Municipale di Campobello di Mazara si stanno occupando di effettuare tutti i rilievi del caso al fine di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.





AUTORE. Redazione