Sono tre le persone rimaste coinvolte in un incidente che si è verificato oggi all’interno del parcheggio dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano. Un uomo alla guida di una Wolskwagen Sharon è finito contro alcune autovetture che erano parcheggiate, investendo tre persone che stavano per entrare all’interno delle proprie macchine. L’uomo avrebbe innescato la marcia e, senza frenare, sarebbe finito contro le vetture che si trovavano ferme all’interno del parcheggio pieno di mezzi. Delle tre persone coinvolte, una è rimasta illesa, a un’altra persona è stata riscontrata una frattura, la terza, invece, dovrebbe essere trasportata in elisoccorso a Palermo per una grave fattura al torace.