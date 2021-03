Un incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi, in Via Sapegno a Castelvetrano. Per cause che sono ancora in corso di accertamento, due giovani a bordo di una Vespa Piaggio hanno urtato contro una Fiat Panda nei pressi dell’incrocio con la via Manfredi di Savona. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 ed i sanitari hanno soccorso i giovani coinvolti nel sinistro. I feriti, entrambi minorenni, sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” . A causa del sinistro, il traffico veicolare è rimasto bloccato per tutta la durata delle operazioni di soccorso. Sul posto per i rilievi del caso gli agenti della locale Polizia Municipale.