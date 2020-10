Un grave incidente si è verificato nel tardo pomeriggio sulla Strata Statale 115 che collega Castelvetrano con Marinella di Selinunte. La polizia Municipale di Castelvetrano che si trova sul posto ha confermato che ci sarebbe una vittima, una giovane ragazza. Al momento non è nota la dinamica del sinistro avvenuto in zona Santa Teresa. Dalle prime informazioni sembrerebbe un incidente autonomo. A causare la morte del conducente il violento impatto verso degli alberi di ulivo. Sul posto oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, Polizia Stradale e Carabinieri. I mezzi in transito sulla statale vengono dirottati verso altre vie.