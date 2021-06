E’ deceduto sul colpo Antonino Pellegrino, 36 anni, il giovane di Campobello di Mazara rimasto coinvolto stasera in un violento scontro tra la moto su cui viaggiava e un’Ape 50 in via Roma, all’incrocio con via Torquato Tasso a Campobello di Mazara. Per il giovane che era in sella a una Honda CBR1000 non c’è stato nulla da fare: la morte è avvenuta per le gravissime ferite riportate. Sul posto sono arrivate i mezzi di soccorso del 118 ma gli operatori hanno potuto solamente constatare il decesso. Secondo una prima ricostruzione il giovane stava percorrendo la via Roma, quando l’Ape 50 stava per uscire dal parcheggio per immettersi sulla corsia di circolazione. Pellegrino, per evitare il mezzo, è finito contro il marciapiede ed è volato sbattendo violentemente sulla sede stradale. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri.