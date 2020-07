Incidente mortale, nella notte, sulla circonvallazione est nella frazione di Tre Fontane. A perdere la vita è stato Biagio Nuccio, 20 anni, di Campobello di Mazara. Il giovane si trovava alla guida di una Fiat Panda quando alla fine della circonvallazione non ha svoltato né a sinistra né a destra, sfondando così il muro dell’abitazione che si trovava di fronte.

Sul posto sono arrivati i carabinieri, l’ambulanza del 118 e i Vigili del Fuoco che, per estrarre il corpo, hanno dovuto tagliare lo sportello della macchina. Per il giovane non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Sul posto si è recato anche il medico legale Antonino Margiotta.