Un incidente si è verificato intorno alle ore 12:00 lungo Viale dei Templi (prolungamento SS115) nelle immediate vicinanze del sottopassaggio con l’autostrada A29. Per cause da accertare pare che un Nissan Qashqai che procedeva in direzione Castelvetrano abbia urtato violentemente con un’Audi Q3 che si trovava in sosta. E’ stato necessario l’intervento dei sanitari del 118 per l’uomo che si trovava alla guida del Suv. Notevoli i disaggi alla circolazione

AUTORE. Redazione