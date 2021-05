Un incidente si è verificato questa sera intorno alle 21:30, in Via Vittorio Emanuele a Castelvetrano. Per cause che sono ancora in corso di accertamento, un motociclo ha urtato contro una una Fiat Panda che procedeva in Via Rocco Pirri. Lo scontro è stato molto violento. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 ed i sanitari hanno soccorso le persone a bordo del veicolo a due ruote. I feriti, due giovani di Salemi, sono stati trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano, dalle prime informazioni non sarebbero in pericolo di vita. Poco dopo l’intervento dei sanitari, sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri.