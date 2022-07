ASCOLTA L'ARTICOLO

Un incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi lungo la Via Seggio a Castelvetrano. Nelle immediate vicinanze dell’incrocio con Via delle Zagare, un automobilista ha investito un motociclo che proseguiva nello stesso senso di marcia. Pare che la causa del sinistro sia riconducibile ad un abbagliamento da sole. La persona a bordo del mezzo a due ruote è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale “Vittorio Emanuele II”. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno dovuto limitare il transito dei veicoli nel tratto di strada interessato dall’incidente per consentire le operazioni di soccorso.

AUTORE. Redazione