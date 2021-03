Traffico rallentato nelle arterie vicine, tratto di strada chiuso e disagi, questa mattina nella zona di via Marinella a Castelvetrano a causa di un incidente che si è verificato nei pressi dell’Istituto Alberghiero “Virgilio Titone”. A essere coinvolti nel sinistro tre autovetture: una Fiat Punto, una Mercedes C SW e una Honda Jazz. Gli occupanti delle tre vetture (B.M. nella Fiat Punto, B.I. nella Honda Jazz e S.N. nella Mercedes) sono stati trasportati nel vicino ospedale “Vittorio Emanuele II” per le ferite riportate. Sul posto è intervenuta una squadra dell’Infortunistica della Polizia Municipale che sta effettuando i rilievi del sinistro. Al vaglio degli agenti la dinamica per ricostruire lo scontro frontale tra quale delle tre autovetture è avvenuto.