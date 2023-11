È di un ferito il bilancio dell’incidente stradale che è avvenuto stasera in via Mare a Campobello di Mazara. Coinvolta nel sinistro è rimasta un’Opel Astra Station Wagon condotta da G.D.P., un giovane di Campobello. Per cause che sono ancora in corso di accertamento l’Opel Astra che, pare, stesse procedendo verso la frazione di Tre Fontane è finita contro un palo dell’illuminazione. Dopo l’impatto il giovane non riusciva a uscire dall’auto ed è stato un passante ad aiutarlo, forzando una delle porte dell’auto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e un’ambulanza che ha trasportato il giovane all’ospedale di Castelvetrano.

AUTORE. Redazione