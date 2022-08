ASCOLTA L'ARTICOLO

C’è ora un lumino rosso acceso all’incrocio tra la via IV Novembre e la via Giacomo Leopardi a Castelvetrano per ricordare una giovane vittima di incidente. In questo punto, ieri notte, ha perso la vita Z.C., 27 anni, di origini rumene. Il ragazzo stava tornando a casa in sella al suo scooter quando, per cause che sono ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo a due ruote finendo contro il marciapiede. L’impatto con la testa è stato violento e mortale. Nel sinistro non sono stati coinvolti altri mezzi. Nonostante l’arrivo dei soccorsi per il giovane non c’è stato nulla da fare. Il giovane abitava a poche decine di metri dal luogo dell’incidente. A casa sua, intorno alla famiglia, si sono radunati amici e parenti.

