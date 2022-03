ASCOLTA L'ARTICOLO

Un incidente stradale si è verificato, nella tarda mattinata di oggi, in via Caracci a Castelvetrano. Lo scontro è avvenuto tra un’auto e un ciclomotore: la vettura proveniva da via Paolo VI mentre il ciclomotore dalla via Caracci. Il giovane che si trovava alla guida della moto di grossa cilindrata è stato trasportato dai sanitari del 118 al pronto soccorso dell’ospedale “Vittorio Emanuele II”. Nessuna conseguenza, invece, per le due persone che si trovavano a bordo della Fiat Panda, rimasta coinvolta nel sinistro.

AUTORE. Redazione