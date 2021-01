Un incidente stradale si è verificato questa mattina in Via Caracci a Castelvetrano. Due auto sono entrate in collisione all’incrocio con la Via Toti nei pressi di una nota pasticceria. Coinvolte una Renault Clio ed una berlina Bmw che ha terminato la corsa contro il muro di un’abitazione. Sul posto, per effettuare i rilievi, gli agenti della locale Polizia Municipale. Dalle prime informazioni non risulterebbe alcun ferito.