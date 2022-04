ASCOLTA L'ARTICOLO

Stasera poco dopo le 22 in via Campobello a Castelvetrano, nei pressi della chiesa di Santa Lucia, un uomo ha perso il controllo del proprio ciclomotore schiantandosi alla rotonda che si trova in prossimità dell’incrocio con Via Sacerdote Giancontieri. Un passante ha avertiro i soccorsi che tempestivamente si sono recati sul posto e hanno trasportato l’uomo al Pronto Soccorso dell’ospedale Vittorio Emanuele II. Al momento non sono note le sue condizioni di salute.

Redazione