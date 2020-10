Un incidente si è verificato questa mattina, intorno alle 9:00, lungo la via Vittorio Emanuele II a Castelvetrano. Coinvolti uno scooter ed un’automobile (Ford Focus). Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso l’uomo che si trovava a bordo del motociclo. Il ferito è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Castelvetrano. Sul posto gli agenti della locale Polizia Municipale per ricostruire la dinamica del sinistro, avvenuto all’incrocio con la via Minghetti.