Due donne sono state trasportate al Pronto Soccorso dell’ospedale Vittorio Emanuele II di Castelvetrano. Erano alla guida delle due autovetture coinvolte nel sinistro di questa mattina in Via Leonardo Centonze all’incrocio con Via Mariano Santangelo. Lo scontro tra le due auto, una Opel Mokka ed una Peugeot 307 è avvenuto nelle immediate vicinanze del plesso scolastico “Luigi Capuana”. Per i rilievo del caso sul posto è intervenuta la Polizia Municipale. Illeso il giovane che si trovava come passeggero della Peugeot.

AUTORE. Redazione