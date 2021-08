Un incidente stradale si è verificato stamattina all’alba sulla strada provinciale 38 Torretta Granitola-Mazara del Vallo, a pochi chilometri dal centro abitato della frazione di Torretta. Il violento scontro è avvenuto tra un Fiat Doblò e un rimorchio-vendemmiatrice che era trainato da un trattore. Il conducente del furgone, A.G., 81 anni, dopo aver percorso un lungo tratto di rettilineo non si sarebbe accorto della curva, finendo contro il rimorchio. Per l’uomo al volante non c’è stato nulla da fare. I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia Municipale di Mazara del Vallo.