E’ in condizioni gravi il giovane di Castelvetrano, F.D., 30 anni, che nel pomeriggio di oggi è rimasto coinvolto in un incidente stradale sull’A29 Palermo-Mazara del Vallo, nel tratto compreso tra gli svincoli di Campobello e Mazara. Il giovane è stato trasportato con un’ambulanza del 118 presso l’ospedale “Abele Ajello” di Mazara del Vallo, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza per l’emorragia interna che gli è stata riscontrata. Viste le condizioni gravi ne è stato disposto il trasferimento in elisoccorso presso l’ospedale Civico di Palermo.

La dinamica è al vaglio della Polizia Stradale. Il furgone Renault (con a bordo L.S. e P.P.) è stato tamponato dalla Fiat Tipo condotta dal giovane che, dopo l’impatto, si è cappottata, finendo la sua corsa nuovamente in assetto di guida. Dalla vettura si è staccata anche una ruota. Il furgone, invece, ha finito la sua corsa in corsia d’emergenza.