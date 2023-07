ASCOLTA L'ARTICOLO

Sono stati trasferiti presso l’Unità operativa di Ortopedia dell’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala i due giovani di Castelvetrano che ieri sono rimasti coinvolti in un grave incidente stradale in via Cavallaro a Marinella di Selinunte. G.F. e S.M., queste le loro iniziali, sono arrivati in pronto soccorso a Castelvetrano in codice rosso. Ieri sera, poi, è stato disposto il trasferimento presso l’ospedale di Marsala. Al giovane è stata diagnosticata una prognosi di 60 giorni. Alla fidanzata, invece, è stata riscontrata la frattura del bacino e della gamba sinistra. Per il conducente dell’auto, M.L.V., invece, prognosi di 15 giorni per trauma cranico cervicale. L’uomo è stato dimesso dal pronto soccorso.

Intanto la Polizia municipale di Castelvetrano ha al vaglio la dinamica dell’incidente: l’uomo al volante stava percorrendo la via Cavallaro in direzione di Selinunte, mentre i due giovani a bordo della moto erano in direzione di Castelvetrano. Lo scontro nel tratto compreso tra il semaforo della via Cavallaro e la Sp 56.

AUTORE. Redazione