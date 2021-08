ASCOLTA L'ARTICOLO

Un incidente si è verificato oggi pomeriggio lungo la via Persefone a Marinella di Selinunte nei pressi dell’incrocio con la Via Castore e Polluce. Per cause in corso di accertamento, da parte della Polizia Municipale,si è verificato uno scontro tra una Hyundai I20 ed una moto. L’uomo alla guida del veicolo a due ruote è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano