La macchina di servizio del sindaco di Campobello di Mazara è rimasta coinvolta, stamattina, in un incidente stradale avvenuto all’angolo tra la via CB14 e la via Santa Croce. A urtare l’auto blu dove c’era il sindaco e l’autista, è stata una Citroen Berlingò. A causa del violento urto, si sono attivati gli airbag laterali dell’auto blu ma, nonostante ciò, il sindaco ha subito un duro colpo al costato destro. Il conducente del Citroen Berlingò, anziché fermarsi e prestare soccorso, è fuggito dal luogo dell’incidente ma il dipendente comunale è stato pronto a scattare una foto del veicolo mentre si allontanava.

Nell’incidente è rimasta coinvolta anche una Bmw X5, che non è riuscita a evitare l’impatto con la parte anteriore destra dell’auto blu; ma l’urto è stato lieve. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118. Il sindaco è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” Di Castelvetrano.

Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Municipale e i carabinieri per i rilievi del sinistro. Grazie alle foto scattate dal dipendente comunale, gli agenti hanno potuto rintracciare il conducente della Citroen Berlingò.