“I soggetti, colpiti oggi da provvedimenti giudiziari per mala gestione epidemiologica, sono gli stessi che, nel mese scorso di febbraio 2021, non hanno voluto ricevere il Prefetto di Trapani Tommaso Ricciardi che aveva chiesto di incontrare Razza per consegnargli un documento, approvato dai Sindaci della Valle del Belìce, dalla Cgil e dal nostro Comitato, accampando urgenti attività emergenziali Covid a cui stava lavorando l’Assessorato, tanto da non potersi occupare dell’ospedale del Belice o di ricevere un Prefetto”, scrivono in un documento.