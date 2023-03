ASCOLTA L'ARTICOLO

L’ex direttore del Parco archeologico di Selinunte Bernardo Agrò si è dimesso da Presidente del Parco “Valle dei templi” e da direttore del Parco Lilibeo di Marsala. La decisione è stata resa nota dallo stesso Agrò. L’ex direttore del Parco di Selinunte è coinvolto nell’inchiesta della Guardia di Finanza che stamattina ha portato all’emissione di 6 misure cautelari emesse dal gip del Tribunale di Marsala. Agrò chiarisce che l’indagine «è a carico di terzi e ha per oggetto presunte irregolarità in alcuni appalti al Parco archeologico di Selinunte, di cui sono stato per un periodo direttore».

Agrò, che sino a ieri è stato direttore del Parco Lilibeo, ha ribadito la sua «piena fiducia nella magistratura», e chiarisce di «dimostrare la mia totale estraneità ai fatti contestati, ma non intendo in alcun modo intralciare il lavoro degli uffici da me diretti, che invece devono proseguire in totale serenità tutte le attività già intraprese», ha concluso Agrò.

AUTORE. Redazione