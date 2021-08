Fuoco e fiamme. La Sicilia brucia ancora. Ieri un incendio ha lambito il Cretto di Burri a Gibellina vecchia. Le fiamme sarebbero state appiccate in più punti della macchia mediterranea che si trova nella zona compresa tra il cimitero e l’opera di land-art più grande d’Europa. In pochi minuti, alimentati dalle folate di scirocco, le fiamme hanno interessato tutta la zona. Sul posto sono intervenute squadre dei Vigili del fuoco, del Corpo Forestale e un elicottero Sar della base di Trapani-Birgi che ha effettuato più lanci d’acqua per spegnere le fiamme. Fortunatamente il Cretto non ha subìto conseguenza. Il rischio era quello che i blocchi di cemento bianco venissero anneriti dalle fiamme. Ma questo è stato scongiurato. Il sindaco di Gibellina Salvatore Sutera ha commentato l’accaduto: «Quello che è successo è da criminali – ha detto – questo non è un incendio divampato da solo ma c’è chi, con dolo, provoca tutto questo».