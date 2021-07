Decine di incendi sono stati segnalati ieri tra le provincie di Trapani e Palermo. Le fiamme sono divampate anche lungo l’autostrada A29 tra Balestrate e Partinico. In alcuni momenti l’autostrada è stata chiusa al traffico per l’intenso fumo e per le fiamme che hanno lambito la sede stradale. In azione diverse squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato, non senza difficoltà, per fronteggiare i vari fronti del fuoco. Gli incendi sono divampati nella zona di Madonna del Ponte, minacciando anche la chiesa, in contrada Passarello, a Montelepre, a Camporeale, Grisì e Valguarnera. Notevoli disagi per gli automobilisti che sono rimasti bloccati durante le operazioni di spegnimento delle fiamme. Una famiglia di Castelvetrano rimasta bloccata per oltre un ora ci ha inviato le seguenti foto.