Un incendio è divampato tra i rifiuti rimasti accumulati nell’ex cementificio “Calcestruzzi Selinunte” che si trova sulla Sp 51 Campobello-Selinunte. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Castelvetrano. Al momento non si conosce l’origine delle fiamme ma non è escluso che sia stato appiccato da qualcuno. Il fuoco ha interessato tutto ciò che è rimasto dopo le demolizioni effettuate dai mezzi del Genio militare che sono intervenuti dopo lo sgombero di qualche mese addietro. La rimozione dei rifiuti è a carico della “Sager”, alla quale la Prefettura ha affidato lo smaltimento nell’ambito dell’operazione di sgombero che ha portato all’allontanamento dei migranti che vivevano all’interno dell’ex opificio abbandonato e alla contestuale bonifica del sito che non è stata ancora completata.

AUTORE. Redazione