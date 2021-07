Un incendio, sviluppatosi nel pomeriggio di oggi, ha seriamente danneggiato il box uffici del distributore di benzina che si trova in via Campobello, all’incrocio con piazza Dante a Castelvetrano. Le fiamme si sono sviluppate in un vano retrostante il box, dove si trovava del materiale legnoso di risulta. Le fiamme hanno anche annerito il muro dell’ex luogo di culto a fianco dell’asilo “Infranca”. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del locale distaccamento. Il distributore di benzina al momento dell’incendio era chiuso al pubblico.