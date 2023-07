ASCOLTA L'ARTICOLO

Doloso o accidentale? Sono in corso gli accertamenti dei vigili del fuoco per verificare le cause che hanno generato l’incendio all’abitazione in uso a un imprenditore in via 127 bis a Triscina di Selinunte. Al momento dell’incendio la casa era disabitata. Le fiamme hanno distrutto alcuni ambienti interni dell’abitazione e hanno interessato anche alcune strutture che si trovavano all’esterno della casa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Castelvetrano.

AUTORE. Redazione