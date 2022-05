ASCOLTA L'ARTICOLO

Un incendio si è sviluppato nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 1 maggio, in la Via Card. Simone Tagliavia, traversa che collega il Viale Roma con Via Lepanto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Castelvetrano e Mazara del Vallo. In supporto anche la locale Polizia Municipale. Dalle prime informazioni pare che le fiamme abbiamo interessato un immobile non abitato. Non si registra alcun ferito.

AUTORE. Redazione