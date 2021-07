Un incendio si è sviluppato oggi pomeriggio nei pressi dell’autostrada A29 tra Castelvetrano e Mazara del Vallo. Il forte vento rende l’intervento dei Vigili del Fuoco non semplice. E’ intervenuta sul posto anche la Polizia Stradale che ha dovuto interrompere il transito lungo un tratto della corsia in direzione Mazara del Vallo. Al momento (ore 18:30) circa 50 auto si trovano bloccate in attesa che vengano ripristinate le condizioni di sicurezza necessarie per consentire il transito.