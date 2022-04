ASCOLTA L'ARTICOLO

Un incendio ha distrutto parzialmente la palestra del dopolavoro ferroviario di Castelvetrano. Le fiamme si sono sviluppate al primo piano della struttura non più utilizzata. I Vigili del fuoco del distaccamento di Castelvetrano sono intervenuti e per entrare all’interno della struttura hanno dovuto forzare il portone d’ingresso, tranciando il lucchetto di sicurezza. La struttura si trova vicino la stazione ferroviaria e da tempo non è più utilizzata per attività sportive. Il fuoco si è sviluppato nei vani al primo piano. Sarà ora cura della proprietà mettere in sicurezza la zona.

AUTORE. Redazione