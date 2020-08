Un incendio di importanti dimensioni si è sviluppato questa mattina a Trapani, in contrada Belvedere, presso l’impianto di riciclaggio gestito dalla Trapani Servizi e usato per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Le fiamme hanno avvolto due capannoni, uno dei quali pieno di rifiuti. Sono subito intervenuti i dipendenti nel tentativo di domare l’incendio, e successivamente sono arrivati sul luogo i vigili del fuoco. Presenti anche i carabinieri e l’assessore all’ecologia del Comune di Trapani, Ninni Romano. Le fiamme si sono allargate in maniera più rilevante anche a causa del forte vento di scirocco. Sconosciute ancora le cause del rogo.

Il rogo, spiega l’assessore regionale all’Energia Alberto Pierobon «pare abbia praticamente distrutto il Tmb, che serve a trattare i rifiuti in ingresso in discarica. Ci siamo attivati immediatamente assieme al direttore Calogero Foti per trovare soluzioni ed evitare che ci siano ripercussioni sul sistema a livello regionale».