Un incendio si è sviluppato questa mattina all’interno per Parco Archeologico di Selinunte. Le fiamme, alimentate dal forte vento di scirocco, hanno aggredito parte della macchina mediterranea nella zona di Malophoros. Grazie al tempestivo intervento del personale dell’Ente sono state messe in sicurezza le strutture presenti nell’area che si trova al confine con la borgata di Triscina.

Per domare l’incendio stanno intervenendo Vigili del Fuoco e Corpo Forestale. E’ stato necessario anche l’intervento di un elicottero e di un canadair per i punti più difficili da raggiungere via terra.

