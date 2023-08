ASCOLTA L'ARTICOLO

Un incendio si è sviluppato ieri sera a Triscina di Selinunte. Mentre il fumo avvolgeva la borgata, le fiamme alimentate dal vento di scirocco, si muovevano in direzione di Via del Mediterraneo dove si stava svolgendo il mercatino estivo. Su richiesta dei Vigili del Fuoco prontamente intervenuti sul posto, sono arrivati in supporto anche i Carabinieri di Castelvetrano che hanno interrotto il mercatino ed invitato tutte le persone presenti ad allontanarsi in via cautelativa. Grazie all’intervento delle forze dell’ordine, l’incendio è stato circoscritto senza alcun danno a persone o cose.

AUTORE. Redazione