Un incendio si è sviluppato questa mattina in un terreno nei pressi della via Sicilia a Castelvetrano, nella zona in cui c’è la sede del Commissariato di Pubblica Sicurezza. Le fiamme hanno interessato sterpaglie e alberi nelle immediate vicinanze di alcune abitazioni.

Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco di Castelvetrano ha permesso il non propagarsi dell’incendio. Durante l’intervento dei pompieri, un tratto di strada è stato temporaneamente chiuso al traffico veicolare dalla Polizia Municipale. La colonna di fumo era visibile da diversi chilometri e l’odore pesante si è dilagato in moltissime abitazioni della zona a nord di Castelvetrano.