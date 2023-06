ASCOLTA L'ARTICOLO

Nel tardo pomeriggio della giornata odierna un incendio si è sviluppato tra gli edifici condominiali della zona Sud di Castelvetrano. Più nello specifico, la zona interessata dalle fiamme è l’area verde sita via E. Duse che interseca la via Natalino Sapegno – come appare dalle immagini che sono giunte alla nostra redazione.

Le cause del rogo sono al momento sconosciute e, dagli ultimi aggiornamenti che riceviamo in redazione, le fiamme interessano al momento dei grossi albero di pino che si trovano a pochi metri dalle abitazioni residenziali.

– Seguiranno Aggiornamenti

AUTORE. Redazione