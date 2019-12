Sabato 21 Dicembre 2019, alle ore 19.00, presso la chiesa San Domenico di Castelvetrano, il Dirigente Scolastico del II Circolo Didattico R.Settimo , prof.ssa Maria Luisa Simanella , presenterà alla cittadinanza il Coro d’Istituto DoReMì, che si esibirà con la performance In…canti Di Natale, uno spettacolo Pro Caritas.

Il Coro diretto dall’ Insegnante Angela Romeo, intende così augurare le buone feste all’intera cittadinanza ma l’esibizione ha anche una grande valenza solidale in quanto tutto il ricavato sarà distribuito dalla Caritas alle persone e alle famiglie in difficolta’ in occasione delle Festività Natalizie.