L’offerta formativa del Liceo artistico “Mons. Gaspare Morello” di Mazara del Vallo si arricchisce di un ulteriore laboratorio: è quello tecnologico, inaugurato oggi, alla presenza, tra gli altri del Sindaco della città Salvatore Quinci e del Presidente del Consiglio comunale Vito Gancitano. Il laboratorio è stato ricavato in un’ala di quello di design della ceramica: un’ampia stanza che accoglie tre stampanti 3D di ultima generazione. Una prima stampante consente di realizzare con materie plastiche pezzi originali di arredamento. Un’altra, invece, grazie ad un ugello mobile da dove fuoriesce un flusso calibrabile di argilla, viene utilizzata per la creazione di vasi e altri oggetti che a mano libera sarebbe impossibile realizzare. Con una terza stampante, invece, si possono creare oggetti in 3D con particolari resine. Una quarta stampante, infine, lavora con raggio laser che consente non soltanto di tagliare lastre di plastica e di materiale ferroso ma anche di incidere diciture e disegni. I 4 impianti sono collegati a due postazioni pc da dove vengono disegnati, rifiniti a schermo e poi avviati alla stampa.

Nel laboratorio è anche attivo uno scanner 3D che consente, a sua volta, di acquisire l’immagine di un oggetto che, su un disco ruotante, viene ripreso a 360 gradi. «L’investimento realizzato per questo laboratorio arricchisce la nostra offerta formativa – ha detto il dirigente scolastico Alberto Ditta – in provincia di Trapani siamo l’unico istituto a essere dotato di queste apparecchiature». Il laboratorio tecnologico si aggiunge a quelli di ceramica, di designer della moda, di design dei metalli e di oreficeria, di arti figurative, di architettura, ambiente e dell’arredamento. «Ancora una volta il Liceo artistico si conferma una presenza indispensabile all’interno dell’offerta formativa del nostro territorio, una presenza che dobbiamo tutelare e garantire nel tempo», ha detto il Sindaco Salvatore Quinci.

AUTORE. Max Firreri